Stoffel Vandoorne kan poleposition niet verzilveren in Sao Paulo

Na het afhaken van Mercedes racet Stoffel Vandoorne dit seizoen voor het team DS Penske. Geen topauto, maar onze landgenoot perste er vanmiddag - een dag voor zijn 31e verjaardag - wel de eerste plaats in de kwalificaties mee af.

In de race zelf speelde Vandoorne haasje-over met zijn concurrenten. Een eerste podiumplaats dit seizoen leek in de maak, tot hij in de slotrondes maar liefst drie rijders over zich heen zag vliegen.

Met een 6e plaats zet Vandoorne zijn beste resultaat neer, al zal hij met gemengde gevoelens op het weekend terugblikken.

De winst in Sao Paulo was voor de Nieuw-Zeelander Mitch Evans (Jaguar).