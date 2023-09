McLaren verlengt het contract van nieuwkomer Piastri met 3 jaar

In zijn eerste Formule 1-seizoen heeft Oscar Piastri McLaren kunnen overtuigen om zijn contract open te breken. De 22-jarige Australiër zette zijn handtekening onder een contractverlenging tot eind 2026.

Piastri doet het goed als rookie. In 17 raceweekends sprokkelde hij 42 punten voor het team. Uitschieter was zijn 4e plaats in Silverstone.

In de sprintrace op het circuit van Spa-Francorchamps deed de jonge Australiër nog beter met een tweede plaats achter Max Verstappen.