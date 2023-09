Jessica Hawkins zet deur voor vrouwen in Formule 1 op een kier: "We waren onder de indruk"

Een opvolgster voor Lella Lombardi?

De 28-jarige Jessica Hawkins is een voormalige Britse kartingkampioene, wiens racecarrière enkele jaren geleden plafonneerde door een gebrek aan financiële slagkracht.

In die bewogen periode waarin ze niet meer racete, was Hawkins onder meer stuntrijder in de James Bond-film No Time To Die. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Sinds 2021 is ze "driver ambassador" bij Aston Martin, dat haar deze week voor het eerst een kans gaf in een F1-bolide.

Het was van 2018 en Tatiana Calderon geleden dat er nog eens een vrouw in een F1-auto over een circuit scheurde. De Colombiaanse draaide toen in Mexico en Frankrijk enkele rondjes in een Sauber.