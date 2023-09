Wout van Aert moet vrede nemen met zoveelste zilveren plak: "Tuurlijk speelt dat in mijn hoofd"

"We dachten dat we Laporte wel nog konden pakken met een kleine ontploffing van ons", doet Wout van Aert zijn verhaal over de razend spannende slotkilometers.

"Ik had met De Lie afgesproken dat we mijn kaart zouden trekken. Ik denk dat hij wel voelde dat ik de betere van de twee was. Dat was een goede beslissing."

"Alleen ging Arnaud zo hard in de achtervolging – wat wel nodig was om het gat te dichten – dat ik niet uit Laporte zijn wiel kon komen", glimlacht Van Aert. "We hebben onderschat hoe veel Laporte over had."

Volgens de Belgische kopman maakte zijn ploeg maar één foutje: "De Lie of ik zou voorop moeten rijden en niet Laporte. Daarna doen we niet echt iets fout, dus doet hij het slim om nog wat over te houden."