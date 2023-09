Sterke Arnaud De Lie eindigt nog 4e na ultieme inspanning: "Misschien had ik de benen om te winnen"

"Toen Laporte wegreed, zat Wout op kop van de groep. Ik zat achteraan met Kooij en Pedersen. Ik weet niet hoe de aanval gebeurd is, maar hij was heel sterk."

"Het was een mooie kans op de Europese titel voor Wout. Het is jammer dat hij tweede wordt na Laporte, die supersterk was."

Lampaert: "Het was een onderschat parcours"

Yves Lampaert cijferde zich een heel EK lang weg in dienst van Van Aert en De Lie en finishte zelf nog als 17e op de VAM-berg.

"Ik denk dat Wout toch heel trots moet zijn op zijn prestatie. Hij eindigt op het EK 2e in de wegrit en 3e in de tijdrit. En op het WK dan ook nog 2e. Ik zou ervoor willen tekenen", opent Lampaert.

"Het is jammer dat het niet bekroond is met een overwinning. Als ploeg hebben we ons niets te verwijten."

"We hebben gecontroleerd en er een harde koers van gemaakt. We zaten er, maar het is wat het is."

Een noodzakelijke tactiek om de snelle mannen af te matten op het niet al te uitdagende parcours?

"Het was vooral een onderschat parcours met de VAM-berg. Het woog meer door dan iedereen gedacht had."

"Als de deur zo open staat in toch een half WorldTour-peloton, wil dat zeggen dat het toch een zware koers was."

Met De Lie op 4 eindigde er nog een 2e landgenoot in de top 4 van dit EK.

"Daar schrik ik niet van. Hij zit hier meer dan op zijn plaats en in de toekomst zullen de rollen eens omgedraaid worden."