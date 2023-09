De zilveren vloek van Wout van Aert: 8 keer tweede op vier jaar in grote kampioenschappen

Bestaan er grotere pechvogels dan Wout van Aert? Na de tweede plek op het EK in Nederland heeft onze landgenoot intussen zijn 8e zilveren plak in 4 jaar tijd beet. Telkens was er wel iemand die het feestje van Wout kwam verpesten: een overzicht.

WK Tijdrijden 2020: Begin van de verzameling

Op het WK van 2020 in Imola zou de pijnlijke reeks van Wout van Aert beginnen. In de tijdrit toont onze landgenoot zich sterker dan iedereen, behalve ene Filippo Ganna. De Italiaan is bijna een halve minuut sneller dan Van Aert, die op plek 2 strandt.

WK Wegrit 2020: 2 keer zilver in 3 dagen

Enkele dagen later krijgt Van Aert wel al een uitgelezen kans om revanche te nemen voor de tweede plek in de tijdrit. Op en rond het circuit van Imola kleurt hij mee de finale, maar loert iedereen in zijn richting als Julian Alaphilippe vertrekt. De Fransman knalt naar de overwinning, Wout moet het weer met zilver doen.

Olympische Wegrit 2020: Carapaz verknalt het feestje

Ook op de Olympische Spelen komt Van Aert te laat om mee te sprinten voor het allerhoogste schavotje. Avonturier Richard Carapaz zou het kleine peloton voorblijven. Dat Van Aert voor plek 2 wel opnieuw de snelste is, maakt de pijn nog wat erger.

WK Tijdrijden 2021: Opnieuw die dekselse Ganna

Op het WK tijdrijden van 2021 hoopt Van Aert voor eigen volk dan toch eens een andere kleur in de wacht te slepen, maar aan de streep in Brugge duikt die dekselse Ganna weer als enige onder de toptijd van onze landgenoot.

WK veldrijden 2021: Pech in Oostende

Ook in het veld zit het Van Aert niet mee. Op het WK in Oostende maakt hij kipkap van de rest in de beginfase, maar een lekke band aan het einde van de 3e ronde leidt de ommekeer in. Mathieu van der Poel imponeert in het vervolg van het WK.

WK veldrijden 2023: Verrast in sprint

Twee edities later moet Van Aert opnieuw zijn meerdere erkennen in Van der Poel. De Nederlander is sneller in een titanensprint in Hoogerheide, waarbij onze landgenoot verrast wordt door een loeiharde aanzet van zijn eeuwige rivaal.

WK op de weg 2023: Hoogste haalbare

Ruim acht maanden later is het weer Van der Poel die Van Aert van goud houdt. In Glasgow is het verschil wel een pak groter - de Nederland rijdt indrukwekkend naar de wereldtitel. "Meer zat er niet in", aldus WVA achteraf. "Al sta ik hier wel niet te springen van geluk."

EK op de weg 2023: Op zucht van goud