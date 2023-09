Wout van Aert strandt in het wiel van Christophe Laporte, die de Europese titel meegraait in Drenthe

Het EK in Drenthe kort samengevat:

Weer een 1-2-3 voor Jumbo-Visma

Wat als?

Wat als Wout van Aert de sprint had aangetrokken voor Arnaud De Lie? Hoorden we dan de Brabançonne in plaats van La Marseillaise na het EK op en rond de VAM-berg?



We zullen het nooit weten en het zal vooral de Fransman Christophe Laporte worst wezen.

De winnaar van Gent-Wevelgem stak in de voorlaatste van zeven ronden zelf het vuur aan de EK-lont. Hij kreeg met ploegmaats Olav Kooij en Wout van Aert, Arnaud De Lie en ex-wereldkampioen Mads Pedersen mooi volk mee in een elitegroep.

Met z'n tienen doken ze uiteindelijk de slotronde in. Ook daarin versnelde Laporte als eerste. Hij begon met een mooie bonus aan de laatste VAM-berg, maar na berenwerk van De Lie kreeg Van Aert met de finishlijn in zicht nog een kans op goud.

De Belgische kopman vloog naar het wiel van zijn Jumbo-ploegmaat, maar raakte er niet meer over. Laporte had nog net genoeg energie over en is de nieuwe Europese kampioen. Van Aert en Kooij maakten het Jumbo-podium vol, De Lie werd nog knap 4e op een paar tellen.