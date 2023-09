Van Aert wil op EK goede afspraken met medekopman De Lie: "Hele peloton vreest Arnaud zijn sprint"

Na brons in de tijdrit wil Wout van Aert zondag in de EK-wegrit opnieuw eremetaal veroveren, en dit keer liefst goud. De Belgische leider deelt het kopmanschap wel met Arnaud De Lie (21), en dat vereist duidelijke afspraken benadrukte Van Aert vrijdagavond. "We moeten in de finale eerlijk zijn tegenover elkaar."