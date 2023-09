De les van Cian Uijtdebroeks: "Ik kan 3 weken aan en dromen van een grote ronde is toegestaan"

De beste Belg in de eindstand van de Vuelta? De jongste Belg ooit in de top 10 van een grote ronde? Cian Uijtdebroeks, 20 jaar, heeft zijn ontdekkingsreis in Spanje met brio ondernomen. Sporza strikte het klimtalent voor een uitgebreide evaluatie.

Altijd lachend, hartelijk in zijn band met de fans en de media, nooit slechtgezind. Als buitenstaander zou je denken dat deze Vuelta, de eerste grote ronde van Cian Uijtdebroeks, een waar plezierreisje was. "Ik heb genoten van de ritten naar de Tourmalet en de Angliru", zegt hij dan ook weinig verrassend in een uitgebreid gesprek met onze man in Spanje. "Het was fantastisch om op die mythische cols in de buurt van de toppers te blijven. Dat zal ik niet snel vergeten." "Je zit tussen die gasten die je normaal op televisie ziet. Dat is iets speciaals. Het zijn je concurrenten, maar anderzijds denk je: "Wow, wat is dit hier?"" "Dat heb ik zelfs nu nog als iemand als Primoz Roglic in het peloton met me komt babbelen. Dan denk ik: "Wow.""

Wat me geruststelt na deze Vuelta: het was zwaar, maar ik kon constant blijven. Ik kan een koers van 3 weken aan. Cian Uijtdebroeks

Uijtdebroeks eindigt 8e in zijn eerste grote ronde. Hij is nog maar 20 jaar. Hij is dan ook de jongste Belg ooit in de top 10 van een drieweekse. "Dat wist ik niet", lacht hij minzaam. "Maar ik blijf denken zoals in het verleden: ik wil zo goed mogelijk worden in het rondewerk. Wat me geruststelt na deze Vuelta: het was zwaar, maar ik kon constant blijven." "Ik had na anderhalve week kunnen inzakken, maar ik hoef dus geen schrik te hebben. Ik kan 3 weken aan. De verwachtingen van de buitenwereld zullen groter worden, maar dit geeft vertrouwen." De jongeling van Bora had in rittenkoersen van één week al bewezen wat hij in zijn mars heeft. "Maar dat voelde anders aan. Kijk naar de vermogens die we hier trapten: in de laatste week lagen die bijna even hoog als in de eerste week. Ik wist niet of ik dat zou aankunnen."

Cian Uijtdebroeks werd 5e op de Tourmalet en 7e op de Angliru.

"Grote ronde in 2024 hangt af van hoogtemeters en tijdritkilometers"

Ook al is hij nog maar 20, Cian Uijtdebroeks weet wat hij wil en beseft wat zijn werkpunten zijn. "Ik mis de pure kracht nog een beetje. Met mijn klein verzetje moet ik achter de concurrenten als ze versnellen, om zo mijn spieren niet uit te putten. Anderen kunnen zo'n gat sneller dichten op een groot verzet." "Door koersen als deze Vuelta te rijden, zal dat verbeteren. Ik zal veel constanter worden. Bij een volgende grote ronde zal mijn lichaam dat al eens gedaan hebben. Ik zal veel meer weerbaarheid hebben bij zulke inspanningen." Een volgende grote ronde: wordt dat in 2024 de Giro of de Vuelta? "Als de Giro een mooi parcours heeft... Ik moet kijken waar de meeste hoogtemeters liggen en de minste tijdritkilometers. Het is een beetje het omgekeerde van Remco Evenepoel", gniffelt de ex-winnaar van de Tour de l'Avenir.

Mijn tijdrit? De kracht is er, maar mijn aerodynamica is veel minder. Ik moet echt werken aan mijn positie. Cian Uijtdebroeks

Zo snijdt Uijtdebroeks zijn tweede pijnpunt aan: zijn tijdrit. Nochtans was hij in de jeugdreeksen geen pannenkoek en klopte hij onder meer Alec Segaert. "Mijn kracht is vrij gelijk met ploegmaats als Aleksandr Vlasov, maar mijn aerodynamica is veel minder. Ik moet echt werken aan mijn positie. De pacing is er. Ik kan constant rijden, maar ik verlies alles in aerodynamica." "Daar moeten we enorm op focussen, want daar zit de winstmarge. Dat moet stap per stap gaan. We hebben er al aan gewerkt in de windtunnel, maar het moet nu echt veel gedetailleerder bekeken worden." "In het verleden had ik de kracht, maar bij de jeugd speelde aerodynamica niet zo'n rol. Ik kan dus zulke inspanningen leveren, al zal ik nooit zo'n specialist als Remco worden. Maar het niveau van Vlasov moet ik zeker kunnen halen."

In 2021 won Cian Uijtdebroeks nog het BK tijdrijden bij de junioren voor Alec Segaert.

"Er is nog marge"

"Het is een kinderdroom", geeft Uijtdebroeks grif toe over het winnen van een grote ronde. "Of het ooit lukt, is iets anders. Maar dromen is toegestaan, zonder droom kom je er niet." Om die dromen te realiseren, heeft de klimmer naar eigen zeggen nog progressieruimte. "Qua voeding en training kunnen we nog veel verbeteren. Waar er nog marge is? Op vlak van supplementen, bijvoorbeeld. Ik reed, zeg maar, deze Vuelta gewoon op rodebietensap." "We hebben alles goed gemanaged in mijn eerste grote ronde. Zo is mijn gewicht constant gebleven. Maar ook hier leren we dingen die we kunnen verbeteren." "Ik ben nog niet op mijn limiet gebotst. Ik train heel veel, maar vooral de basis. Nu moet de punch er nog bij. Of ik dat kan leren in het veld? Normaal niet. Ik zou het misschien graag eens doen, maar crossen staat deze winter niet op de planning."

Qua voeding en training kunnen we nog veel verbeteren. Waar er nog marge is? Op vlak van supplementen, bijvoorbeeld. Ik reed, zeg maar, deze Vuelta gewoon op rodebietensap. Cian Uijtdebroeks

Cian Uijtdebroeks over...

: "Ik denk dat ik een heel andere renner ben. Remco is een tijdrijder en puncher, ik moet het hebben van een lange uitputtingsslag. We hebben een ander traject gekozen. De wedstrijd die ik rijd of die hij reed op mijn leeftijd, zijn anders. Ik focus op de lange cols. Onze resultaten zijn dan ook verschillend. Het is misschien niet het traject dat je meteen laat winnen, maar het maakt je hard en je leert er veel uit. Als je mij in het traject van Remco had gestoken, dan zou je niet veel succes hebben."





: "Ik denk dat ik een heel andere renner ben. Remco is een tijdrijder en puncher, ik moet het hebben van een lange uitputtingsslag. We hebben een ander traject gekozen. De wedstrijd die ik rijd of die hij reed op mijn leeftijd, zijn anders. Ik focus op de lange cols. Onze resultaten zijn dan ook verschillend. Het is misschien niet het traject dat je meteen laat winnen, maar het maakt je hard en je leert er veel uit. Als je mij in het traject van Remco had gestoken, dan zou je niet veel succes hebben." ... zijn toekomst: "Uiteraard is er interesse, maar het is niet dat ik zeg dat ik weg wil bij Bora-Hansgrohe. Totaal niet. Tot nu toe was dit de juiste keuze. Het proces van bij de junioren tot nu is heel mooi. Ik ben zeker niet ontevreden."