Remco Evenepoel looft Cian Uijtdebroeks: "Chapeau, hij doet zijn opdracht perfect"

De voorbije jaren werd Cian Uijtdebroeks vaak in één adem genoemd met Remco Evenepoel, maar onze 20-jarige landgenoot onderstreept in deze Vuelta met verve zijn eigen identiteitskaart.

Met zijn prestaties oogst hij ook lof bij Evenepoel, enkele jaren ouder dan Uijtdebroeks. "Het is supermooi om te zien", zei hij over zijn landgenoot aan de Belgische pers bij de start van de 18e etappe .

"Dit is zijn eerste grote ronde en hij doet het perfect. Hij klampt zo lang mogelijk aan en kiest dan voor zijn eigen tempo als hij moet lossen. Zo moet je het doen om de top 10 te halen."

"Ik hoop dat hij geen inzinking heeft de komende dagen en dat hij die plaats kan vasthouden. Dan staat hem een mooie toekomst te wachten."

Wat houdt dat laatste in? "Hij is hier om te leren en om ervaring op te doen. Hij voert die opdracht perfect uit. Doe niet anders de komende dagen, zou ik zeggen."

"Als hij in de toekomst dan een ronde of een grote ronde wil winnen, dan moet hij aanvallender koersen. Maar momenteel is hij supergoed bezig. Ik kan alleen maar chapeau zeggen."

Hoe schatte Evenepoel overigens zijn kansen voor vandaag in? "Het zal moeilijk worden om in de vlucht te geraken. Ik heb gisteren veel gegeven, maar ik voel me fris en ben goed hersteld."

"Ik wil eerst de benen voelen en dan zien we wel. Andere jongens zoals Hirt, Vervaeke of Knox krijgen vandaag ook een heel mooie kans."