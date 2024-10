José eindigt wielerseizoen met favoriete anekdote die hij nog niet vertelde: "Remco vroeg plots of Eiffeltoren erbij stond"

Nu het monumentale wielerseizoen er helemaal opzit, neemt José De Cauwer even de tijd om terug te blikken op alle hoogtes en laagtes. Eén moment springt er torenhoog bovenuit voor onze commentator: de finish van Remco Evenepoel in Parijs. Daar heeft De Cauwer nog een leuke anekdote over op zak: "Plots stond Remco drie dagen voor de race met zijn armen wijd open op de meet."

In een koersovergoten carrière heeft hij alles al gezien, gehoord of meegemaakt. Maar wat José De Cauwer in Parijs beleefde, was zelfs voor onze commentator uniek.

Na Lombardije stelt Renaat Schotte hem de vraag wat zijn hoogtepunt was van het seizoen.

"De beleving van de Olympische Spelen", klinkt de snelle repliek van De Cauwer. "Die waren heel belangrijk voor België. En natuurlijk dat beeld van Remco aan de Eiffeltoren ..."

"Ik zal eens iet vertellen wat ik eigenlijk nog nooit verteld heb", gaat hij voort met een knipoog.