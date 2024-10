5 onopgeloste vraagstukken: verliest Lotto-Dstny zijn pareltje? Vertrekt jaloerse Ayuso? En wat met Pidcock?

ma 14 oktober 2024 06:19

Met de Ronde van Lombardije is voor velen het doek over het wielerseizoen gevallen. Maar toch zijn er nog enkele belangrijke vragen waarop we nog geen antwoord hebben.

1. Blijft "jaloerse" Ayuso bij UAE?

"Juan Ayuso is het oogappeltje van UAE-manager Matxin en de Spanjaard kan Pogacar niet uitstaan."

Het was een opvallende zin in de notities van Mou, een mysterieus internetfiguur die wel heel goed op de hoogte lijkt over het reilen en zeilen binnen UAE.



Ayuso (onder contract bij UAE tot 2028) blonk in het begin van het seizoen nog tijdens de ploegvoorstelling van UAE, toen de journalisten hem vragen afvuurden over zijn Tourdebuut.



Maar met ene Tadej Pogacar in zijn team moest Ayuso vrede nemen met een rol als luxeknecht.



Een rol die hij volgens ploegmakker Joao Almeida niet naar behoren vervulde tijdens de Galibier-etappe. De Portugees maakte toen een handgebaar omdat Ayuso zich niet wegcijferde voor Pogacar.

Vervolgens regende het geruchten dat Ayuso zich belemmerd voelt bij UAE en dat Pogacar zijn progressie blokkeert. Geen wonder dat teams zoals Movistar kwamen aankloppen voor het Spaanse kroonjuweeltje. Maar alle teams die bij UAE kwamen polsen naar de diensten van Ayuso, kregen volgens de Spaanse sportkrant Marca hetzelfde antwoord: "Er is niets aan de hand." Bovendien is er een clausule in het contract van Ayuso waardoor een team 100 miljoen euro zou moeten ophoesten als het de Spanjaard wil overnemen van UAE. Welk team kan dat geld bij elkaar krijgen?

2. In welke rol blijft Cavendish bij Astana?

Sinds zijn historische 35e ritzege in de Tour heerst er bijna volledige radiostilte rond de toekomst van Mark Cavendish. De 39-jarige Brit wakkerde het mysterie zelf nog wat aan op het na-Tourcriterium van Herentals. "Of dit mijn afscheid is voor het Vlaamse publiek? Dat weet ik niet", zei Cav toen eind juli. "Maar het was zeker mijn laatste Tour de France."



Een teneur die hij vorige maand vasthield toen hij dezelfde pensioenvragen voorgeschoteld kreeg als gast in de Tour of Britain. "Dat slaat nergens op", reageerde Astana-ploegbaas Aleksander Vinokoerov in een gesprek met de Britse journalist Daniel Benson. "Ons doel was dit seizoen. Het heeft voor Mark geen zin om volgend jaar te blijven koersen." Ondertussen kondigde Tourorganisator ASO aan dat de Britse sprintlegende in november afscheid zal nemen als wielrenner in het Tour de France Prudential Singapore Criterium. Blijft Cavendish dan verbonden aan Astana in een andere rol? Volgens Wielerflits zou Cav als ambassadeur aan de slag kunnen gaan of samen met Mark Renshaw het sprintproject van Astana verder vorm kunnen geven. Wordt vervolgd.

3. Komt het nog goed tussen Pidcock en Ineos?

Hij ligt nog tot en met 2027 onder contract bij Ineos Grenadiers. Maar veel puzzelstukken wijzen erop dat het huwelijk tussen Tom Pidcock en de Britse formatie op zijn laatste benen loopt. De Britse alleskunner liet zich de voorbije maanden al meermaals kritisch uit over de werking binnen Ineos Grenadiers. "Ik moet bij Ineos over te veel andere dingen nadenken, waardoor ik minder kan focussen op het koersen", uitte Pidcock onlangs zijn ongenoegen bij de Britse website Sticky Bottle. "Daardoor kan ik niet meer optimaal presteren." Dat Ineos Grenadiers ook 2 belangrijke figuren liet vertrekken, speelt ook mee. Performance engineer Dan Bigham - door de Ineos-entourage nochtans een genie genoemd - zoekt zijn heil bij Red Bull-Bora-Hansgrohe. Ineos-icoon Luke Rowe kreeg een te schamel aanbod om de ploegleiding te versterken en kruipt volgend seizoen in de ploegauto van Decathlon-AG2R.

De noodkreet en de onvrede van Pidcock vallen bij andere teams niet in dovemansoren. De 25-jarige Brit werd lange tijd gelinkt aan Red Bull-Bora-Hansgrohe. Onder meer omdat Pidcock met een Red Bull-helm rijdt. Maar de laatste weken wierp een ander - verrassend - team zich op als potentiële hoofdbestemming: Q36.5 Pro Cycling Team. Opvallend, want het Zwitserse team kampt met financiële problemen. Q36.5 trekt de stekker uit het devo-team omdat er onvoldoende sponsorgeld binnenstroomt.



Ook de kern van de profploeg zou worden afgeslankt van 30 tot 22 renners. Geld op overschot hebben ze dus niet bij Q36.5.



En om een lopend contract (van 3 jaar) af te kopen van een renner genre Pidcock, moet je toch wel flink in de geldbuidel tasten. Bovendien is Q36.5 allesbehalve zeker van deelname aan de Tour de France, terwijl Pidcock droomt van een podiumplek in La Grande Boucle. Feit is dat de wereldkampioen en olympische kampioen mountainbiken zich vanaf volgend seizoen meer wil focussen op de weg. Of dat bij Ineos zal zijn, lijkt alsmaar onwaarschijnlijker. Zeker nadat Pidcock vrijdag plots uit de selectie van de Ronde van Lombardije werd geschrapt. "Een beslissing van het management", klinkt het bij Ineos.

4. Speelt Lotto-Dstny goudhaantje(s) kwijt?

Jarno Widar reed dit seizoen als eerstejaarsbelofte van de ene naar de andere zegepraal met de Giro Next Gen als grootste vis.



Maar in de Ronde van de Toekomst liep het fout. Widar zakte in het slotweekend door het ijs en wees naar het overladen programma dat hij moest rijden bij het devo-team van Lotto-Dstny.



Een ontevreden renner lokt altijd geïnteresseerde teams. In het geval van Widar kwam haast elke topploeg zijn hengel uitslaan.



Zo werd het 18-jarige toptalent deze zomer gespot in het trainingscentrum van Red Bull in Salzburg. Red Bull-Bora-Hansgrohe is al een tijdje koortsachtig op zoek naar een Tourwinnaar. Is Widar de uitverkorene? Ook Ridley-CEO Jochim Aerts bevestigde dat Widar op de radar stond van Uno-X (dat met Ridley-fietsen rijdt). Uno-X wil namelijk binnen de 10 jaar de Tour winnen met Ridley, maar bij Widar zouden ze achter het net gevist hebben. Of blijft Widar gewoon bij Lotto-Dstny en mag hij zich volgend jaar beter voorbereiden op zijn hoofddoelen door minder te koersen? Naast Widar lijkt ook Maxim Van Gils op weg naar de uitgang. Van Gils zette eind maart nochtans een krabbel onder een contractverlenging tot eind 2026. Maar door het vertrek van Dstny zou de wielerploeg krap bij kas zitten. Volgens HLN zijn Astana en Movistar er tuk op om Van Gils binnen te halen.

Jarno Widar moet nog 19 jaar worden.

5. Wat wordt de nieuwe ploeg van Vollering?