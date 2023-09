Cian Uijtdebroeks maalt niet om verloren plaats in voorlaatste rit: "Iedereen getoond wat ik kan"

Zeven seconden scheelde het uiteindelijk: Cian Uijtdebroeks verloor in de laatste lastige etappe in de Vuelta zijn zevende plaats aan zijn ploegmaat Aleksander Vlasov. "De finale was echt lastig en echt explosief, dat is nog een minder punt bij mij."

Onderweg vreesde onze jonge landgenoot zelfs voor die achtste plaats. "Maar dankzij Jan Hirt en mijn ploegmaat Sergio Higuita bleven we een goed tempo rijden. Zo sprong Almeida niet meer over mij in de stand."

Tijdens de slotweek van de Vuelta werd het duidelijk dat Uijtdebroeks niet op hulp van Vlasov, zijn ploegmaat bij BORA - hansgrohe, moest rekenen, integendeel. "De strategie van de ploeg was eerder dat Vlasov onze man voor het klassement was, met mij geloofden ze daar niet zoveel in."

"Ik probeerde naast Alex (Vlasov) mijn best om vooran te blijven en ik ben erg blij dat ik in de top 10 ben gebleven. Dat is wat ik nodig had. Dat ik de ploeg en andere ploegen kon tonen dat ik het in me heb om drie weken een constant niveau te halen."

Voor Uijtdebroeks zijn zijn werkpunten duidelijk. "We kennen mijn zwaktes. Tijdrijden en explosiviteit. Dat zijn dingen waar ik echt in moet verbeteren. Maar dat zijn dingen voor de volgende jaren. Ik ben erg blij met het resultaat dat ik hier heb behaald."