Cian Uijtdebroeks, 7e op de Angliru: "Ik had erger verwacht, maar dit is fantastisch"

Cian Uijtdebroeks heeft duidelijk superbenen, maar koerst ook met zijn verstand. Hij deelde de loodzware Angliru uitstekend in en finishte als 7e.

"Het was een lastige dag met UAE dat wilde aanvallen", deelde hij zijn verhaal. "Ik voelde me in het begin niet 100 procent."

"Ik was de laatste dagen een beetje ziekjes en ik voelde me niet super, maar de goeie benen kwamen toch terug."

"Op het einde heb ik alles gegeven. Ik heb voor mijn eigen tempo gekozen. 7e is niet slecht, hé."

"Ik had erger verwacht", vulde hij aan over de verschrikkelijke Angliru. "Het is heel steil en ik vroeg me af hoe lang het nog zou duren."

"Maar het is fantastisch dat ik tussen deze gasten sta. Ik beleef mijn droom."