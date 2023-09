Cian Uijtdebroeks voelt zich nog altijd "fris": "Volgend jaar de Tour? Neen, ik kies tussen Giro en Vuelta"

Al blijft de pijn aan zijn zitvlak een zorgenkindje. "Dat heeft me wat gedwarsboomd. Ik zat niet stabiel op mijn fiets en dat speelde de voorbije dagen meer in mijn hoofd dan iets anders. Maar het fysieke gevoel is goed."

"Als ik volgend jaar of over 2 jaar voor een klassement zou gaan en voor het eerst in zo'n situatie zou belanden, dan zou het veel erger zijn. Nu zal het me meer ontspannen maken voor als het nog eens gebeurt. Kalmte bewaren, dat heeft me al het meeste bijgebracht."

"Het is nog niet de makkelijkste grote ronde geweest, maar dat is ook niet slecht. Ik leer hier veel uit en dat geeft ook veel vertrouwen voor de toekomst als je zoiets al meegemaakt hebt."

Nochtans heeft de klimmer van Bora-Hansgrohe zijn boekje met avonturen al kunnen vullen. "Normaal is de Vuelta ontspannen, nu is er al veel gebeurd. Regen, waaiers, een val, pijn aan mijn zitvlak en wat ziekjes."

"Mijn lichaam kent een 3e week in een grote ronde nog niet"

Cian Uijtdebroeks staat nu 9e en wil zijn stek bij de eerste 10 bevriezen. "Daar doe ik alles aan. Dat zou fantastisch zijn."

"Uiteraard is ook ritwinst mooi, maar in mijn positie is dat nagenoeg onmogelijk. Ze laten mij niet in een vlucht gaan, dus is het klassement prioritair. Maar mocht het tegenvallen, dan verlies ik liever in 1 keer 30' dan 10' zodat ik later nog iets kan meepikken."

Een beetje zoals Remco Evenepoel heeft meegemaakt. "Ik heb sindsdien nog niet met hem gesproken. Toen ik na de start vooraan verscheen, was hij al vertrokken in de vlucht", lachte Uijtdebroeks erg smakelijk. "Ik heb gewoon niet met hem kunnen praten. Ik wilde wel, maar ik heb hem niet gezien. Zo eerlijk is het."