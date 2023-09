Na zijn ontbolstering in de Vuelta: schuilt er een toekomstig Tourwinnaar in Cian Uijtdebroeks?

Aan het woord is Serge Pauwels. Over welke twee landgenoten hij het heeft? Remco Evenepoel, uiteraard. En na deze Ronde van Spanje zet de assistent-bonsdcoach ook Cian Uijtdebroeks naast de voormalige wereldkampioen.

"We komen stilaan op een punt waar we, wie weet, binnen enkele jaren spreken van twee Belgen die naar de Ronde van Frankrijk gaan om te winnen."

Wat Pauwels vooral charmeert is de combinatie van professioneel werken en plezier. "Dat gaat ervoor zorgen dat deze jongen een hele grote coureur gaat worden. Je ziet hem ook altijd altijd lachen!"



Het enige minpunt van Uijtdebroeks met het oog op eindwinst in grote rondes is zijn tijdrit.

"Cian zal daar nooit even goed in worden als Remco, omdat hij groter is en minder aërodynamisch", aldus Pauwels, die dat probleem ook niet wil overschatten.

"Want het aandeel van tijdritten in grote rondes wordt minder belangrijk. Zijn constante als diesel in de bergen zal hem veel meer opleveren. Maar hij is er uiteraard wel mee bezig om zijn positie op de fiets te optimaliseren."

Tegen volgend jaar moet dat nog wat extra procentjes opleveren. Dan hoopt de assistent-bondscoach dat Uijtdebroeks al als kopman naar een grote ronde trekt.

"De Giro en/of de Vuelta, de Tour moet dan maar volgen in 2025."