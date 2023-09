Cian Uijtdebroeks heeft zin in de Angliru: "De uitdaging van mijn leven!"

Cian Uijtdebroeks staat in zijn eerste Vuelta als 9e geklasseerd. Schuift de 20-jarige Belg straks nog wat op?

De jonge renner van het BORA-team heeft alvast zin in de steile finish vandaag.

"De Angliru wordt de uitdaging van mijn leven", zegt de immer goedlachse Uijtdebroeks.

De slotklim vandaag is 12,4 kilometer lang en brengt de renners van 300 naar bijna 1.600 meter boven de zeespiegel.

"Ik ben er niet bang voor. Neen, ik ga er tegenaan", belooft Uijtdebroeks. "Ik hoop op de benen van in de Pyreneeën, dat zou fantastisch zijn."

De jonge renner is de mythische klim vooraf gaan verkennen. "Het wordt a of b: een goede dag of minuten verliezen. De sterksten zullen er overleven."