Renaat en José zien wie "de baas" is: "Jonas Vingegaard heeft beslist dat Sepp Kuss de Vuelta wint"

Renaat: "We zijn 3 dagen voor het einde van deze Vuelta. Remco Evenepoel heeft zijn 3e rit gewonnen en pakt de bergtrui. Is zijn Vuelta nu geslaagd?"

José: "Langs de ene kant wel, op dat slechte moment op de Aubisque na. Daar blijft hij mee zitten, daar is niets aan te doen. Hij zal heel blij zijn."

"Na die misslag richting de Tourmalet heeft hij het geweldig rechtgezet, maar weet je wat jammer is? Nadat hij uit het klassement was verdwenen, is de Vuelta gehavend voortgegaan."

"Met hem hadden we een strijd gezien tussen de 3 mannen van Team Jumbo - Visma en konden we kijken wie de echte winnaar was. Dat heeft te maken met het verdwijnen van Evenepoel, want - zo denken we - hij was beter dan Enric Mas, Juan Ayuso of Mikel Landa."

Renaat: "Dreigen we nu te vergeten wat er gebeurd is? Of is het gewoon positief dat hij zijn Vuelta zo kan afsluiten?"

José: "Het is positief, want hij heeft zich herpakt. Maar die vraag blijft, al is dat bijzaak. Er is niets aan te doen. Hij en zijn entourage moeten er lessen proberen uit te trekken. Maar hij heeft het goed gedaan: chapeau!"