Futsal-bondscoach Bachar voor laatste WK-horde:"Uitgaan van eigen sterkte en thuismatchen proberen te winnen"

Tegen volledige profploegen

De Europese eliteronde bestaat uit 5 groepen van 4 landen, die voor 7 WK-tickets strijden. Met Oekraïne (6), Servië (8) en Polen (12) treffen de Futsal Duivels drie ploegen uit de top 20 van de UEFA-ranking. België staat op de 22e plaats.



"In deze ronde kom je enkel topploegen tegen, maar dat wisten we natuurlijk op voorhand", legt Bachar uit. "Deze drie ploegen bestaan ook volledig uit profspelers terwijl dat bij ons niet het geval is."



"De Futsal-competitie in België is nog maar pas gestart en de groep is grotendeels dezelfde als die die de kwalificatie voor deze ronde heeft afgedwongen in de main round. Dus op zich zijn we er klaar voor."

Bondscoach Karim Bachar is strijdvaardig, maar hij weet wel dat hij in de openingsmatch tegen Oekraïne van morgen geen beroep kan doen op Omar Rahou en Marvin Ghislandi, twee geschorste sterkhouders.

“Dat is uiteraard zeer jammer, maar dan is het aan de anderen om te spelen en te bewijzen dat ze in de ploeg horen.”