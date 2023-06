Futsalduivels treffen in WK-kwalificaties Polen, Oekraïne en Servië

De loting verdeelde 20 ploegen onder in vijf poules van telkens vier landen. De wedstrijden in de eliteronde worden gespeeld tussen september en december 2023.

De Belgen eindigden begin maart als tweede in hun kwalificatiegroep van de hoofdronde van de kwalificaties met 6 punten uit vier duels, achter winnaar Georgië (12 punten), maar voor Oostenrijk (0 punten). België ging zo naar de barrages. Daarin was in april Hongarije de tegenstander. Na een 2-1 zege in de heenmatch in Roosdaal verloren de futsalduivels in Hongarije met 4-3, maar ze haalden het in de strafschoppenreeks met 3-4. Ze plaatsten zich zo voor de eliteronde, de laatste fase van de WK-kwalificaties.

België nam in het verleden drie keer eerder deel aan het WK futsal, in 1989, 1992 en 1996. Een vierde plaats in 1989 was het beste resultaat tot dusver.