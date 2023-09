Duitse bondscoach Hansi Flick na blamage tegen Japan: "We moeten wakker schieten"

Nu ligt zijn hoofd op het kapblok in Duitsland. En volgend jaar organiseren onze oosterburen de eindronde van het EK.

1-4 gaf het scorebord in Wolfsburg gisteravond aan tegen Japan. Duitsland verloor dit jaar voor de 4e keer in 6 oefeninterlands. Enkel van Peru kon de Mannschaft winnen, tegen Oekraïne werd het 3-3.

Het enige wat ik kan zeggen, is dat ik denk dat ik de juiste coach ben voor de Duitse ploeg.

"Ik kan de toekomst niet voorspellen", reageerde Flick gisteravond, "maar we proberen het team optimaal voor te bereiden."

"Het enige wat ik kan zeggen, is dat ik denk dat ik de juiste coach ben voor de Duitse ploeg."

"We beschikken momenteel niet over de middelen om een team als Japan te verslaan", geeft Flick toe. "Het wordt tijd om wakker te schieten en aan dingen te werken in het Duitse voetbal."