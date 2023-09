Japan dolt met EK-gastheer Duitsland in oefenpot, Ito en Ueda pikken een goaltje mee

De Duitsers kennen tot dusver een moeilijke voorbereiding op het EK van volgend jaar in eigen land. Na de uitschakeling in de 1e ronde op het WK in Qatar vorige winter werden dit voorjaar oefenmatchen tegen de Rode Duivels (2-3), Polen (1-0) en Colombia (0-2) verloren.

In een oefenpot zaterdagavond tegen Japan werd Duitsland andermaal gewogen en te licht bevonden. Een gretig Japan scoorde in de 1e helft 2 keer dankzij 2 oude bekenden van de Jupiler Pro League, Ito (ex-Genk) en Ueda (ex-Cercle Brugge). Tussendoor prikte Sané tegen voor de Duitsers.

De 1-2 bleef daarna lang op het scorebord, tot de Japanners in de slotfase nog eens 2 keer raak troffen. Invallers Asano en Tanaka smeerden Duitsland in de extra tijd nog een pijnlijke 1-4-nederlaag aan.

Bij Japan stonden naast Ito en Ueda ook Kaoru Mitoma (ex-Union), Takehiro Tomiyasu, Wataru Endo en Daichi Kamada (allen ex-STVV) aan de aftrap. Daiki Hashioka (STVV) viel in het slot in.