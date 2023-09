Zo ziek dat zelfs een ondenkbare remedie overwogen wordt: 9 maanden voor eigen EK is Duitsland wanhoop nabij

De timing was even symbolisch als ongelukkig.

Grijze ganzen

Na de wereldtitel in Brazilië volgden vier ondermaatse grote toernooien. Op het meest recente WK sneuvelden de Duitsers onder Hansi Flick (alweer) in de groepsfase.

Bondscoach Flick slaagde er op geen enkel moment in om een duidelijke voetbalvisie op het veld te leggen en baarde opzien met vreemde tactische ingrepen - zoals het teruggrijpen naar een driemansdefensie of spelers op onvertrouwde posities uit te spelen.

Te meer omdat een dag voor zijn uiteindelijk afscheidswedstrijd de Amazon-documentaire All or Nothing in première was gegaan.

Omdat de Duitse voetbalbond snakt naar geld - later meer daarover - had het tijdens het WK in Qatar de deuren opengezet voor een cameraploeg. Vreemde zet, wetende dat de kans op een horroscenario groter was dan op een happy end.

Vooral Flick kwam belabberd uit het eindresultaat.

"De docu toonde aan dat hij totaal niet in staat was om het team te leiden", zag Maximilian Koch, Duitsland-watcher voor Abendzeitung.

"Je zag de hele tijd conflicten in het team met Kimmich, Rüdiger en Süle. In zo'n sfeer kón er gewoon niet gewonnen worden."

Hoe Flick dat probeerde om te draaien?

Door de spelersgroep voor de allesbeslissende groepsmatch tegen Japan een video over grijze ganzen te laten zien, met filosofische bijschriften als "laten we leren van de ganzen en samen vliegen".

Jongens als Ilkay Gündogan en Leroy Sané hadden zichtbaar moeite om hun slappe lach te onderdrukken.

"En eigenlijk hebben grijze ganzen niks met ons te maken", haalde Flick zijn eigen initiatief meteen nog eens onderuit.



Pijnlijk.