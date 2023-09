Blamage tegen Japan doet emmer overlopen: Duitsland zet bondscoach Hansi Flick op straat

Na de zware 1-4-nederlaag tegen Japan gisteren lag het hoofd van bondscoach Hansi Flick al op het kapblok in de Duitse media.



Nog geen dag later staat de Duitse trainer nu ook effectief op straat. Een vierde nederlaag in zijn zes laatste wedstrijden was uiteindelijk de druppel die de emmer deed overlopen.



Naast Flick zelf, worden ook assistenten Marcus Sorg en Danny Röhl aan de kant geschoven. Rudi Völler, voormalig Genk-coach Hannes Wolf en Sandro Wagner nemen tijdelijk over voor de oefenwedstrijd tegen vicewereldkampioen Frankrijk.



"Binnen de DFB is er beslist dat de nationale ploeg een nieuw elan nodig heeft na de reeks teleurstellende resultaten", klinkt het bij bondsvoorzitter Bernd Neuendorf.



"Met het oog op het EK van volgend jaar hebben we optimisme en vertrouwen nodig. Sportief succes geniet de hoogste prioriteit bij ons en daarom heb ik deze beslissing genomen, een van de moeilijkste ooit in mijn carrière. Ik waardeer Hansi en zijn assistenten enorm, als mensen en als voetbalexperts."



In de Duitse media wordt Julian Nagelsmann, ex-trainer van RB Leipzig en Bayern München naar voor geschoven als de gedroomde opvolger.