Nog voor het eigen feest zit het Duitse voetbal met een kater: wie stopt de teloorgang van de Mannschaft?

Het is veelzeggend dat het oefenduel tegen de Rode Duivels in het stadion van Keulen - met 50.000 plaatsen allerminst het grootste van Duitsland - niet uitverkocht is.

Na de climax op het WK van 2014 in Brazilië volgden vier teleurstellende grote toernooien. De uitschakeling in de groepsfase op het jongste WK deed de vertrouwensbarometer nog wat verder dalen.

De trainerssaga bij Bayern, familiegeluk bij Jürgen Klopp, een handvol clickbait-artikels... Naar het eerste artikel over de Mannschaft is het bijzonder lang scrollen.

Herstelplan

"De fans zijn sceptisch", zucht Carlos Ubina, journalist bij de Stuttgarter Zeitung.

"Niemand is het gewoon dat de nationale ploeg zo'n lange periode teleurstelt. Er zal een aaneenschakeling van goeie prestaties nodig zijn om het vertrouwen te herstellen."

De kater rond de nationale ploeg is des te ongelukkiger nu het eigen grote feest aan sneltempo dichterbij komt. Want volgend jaar is er de organisatie van het Europees kampioenschap.



Ook de Duitse voetbalbond (DFB), volgens Der Spiegel financieel op het tandvlees, ziet de ernst van de situatie in.

Een van de pijlers van het "herstelplan" is een meer open communicatie met de fans. Er moet ook "een positievere en inclusievere teamcultuur komen". Tot slot haalde de DFB publiekslieveling Rudi Völler terug als directeur om de achterban te plezieren.

Zijn eerste grote (en tot dusver enige) ingreep? De aanvoerdersband in de nationale driekleur weer bovenhalen, na de staatszaak rond de One Love-versie in Qatar – volgens velen was het nefast voor de focus op het WK.