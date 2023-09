Spaanse nationale mannenploeg veroordeelt kus van Rubiales: "Hij heeft een triomf bezoedeld"

Geen vragen op de eerste persconferentie van La Roja, wel een statement van de kapitein over de recente gebeurtenissen. Een die alle geselecteerde spelers steunen.

"Allereerst willen we nogmaals onze trots en onze oprechte felicitaties overbrengen aan het nationale damesteam voor hun wereldtitel", opent Alvaro Morata het betoog van zijn ploeg.

"Een historische mijlpaal voor het Spaanse vrouwenvoetbal, die heel wat vrouwen zal inspireren. Het is een triomf van onschatbare waarde. Omdat die bezoedeld is, willen we onze solidariteit betuigen."