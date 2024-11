Ondanks duidelijke zege blijft één factor "een raadsel" bij Red Flames: "Die twijfel is toch nergens voor nodig?"

za 30 november 2024 09:11

Met een 0-2-voorsprong kunnen de Red Flames vol vertrouwen toeleven naar de allesbeslissende barragewedstrijd tegen Oekraïne. Ook al bonken ze zo stevig op de deur richting het EK voetbal in Zwitserland, onze commentatoren Eddy Demarez en Imke Courtois zien nog een duidelijk werkpunt: "Die twijfel is voor niets nodig."

Eddy Demarez: "Opdracht volbracht: moeten we dat van deze wedstrijd onthouden?"



Imke Courtois: "Uiteindelijk is dat het belangrijkste. Die dubbele voorsprong zorgt voor meer gemoedsrust, de Red Flames hebben nu meer marge. Misschien kunnen ze nu die mentale déclic maken, want het besef dat ze zich waarschijnlijk zullen plaatsen is er nu écht wel."



Eddy Demarez: "Die mentale onzekerheid, waar komt dat eigenlijk vandaan?"



Imke Courtois: "Dat is de vraag natuurlijk. Je merkt, ook nu weer, dat de Flames tegen "kleinere landen" duidelijk de betere zijn. Toch zakken ze vaak in elkaar na een voorsprong en stapelen de slordigheden zich op. Dat is bizar, zeker omdat ze voldoende speelsters hebben met ervaring op dit niveau."



"Vooral in de uitwedstrijden hebben ze het daar moeilijk mee. Ze lijken de aanhang en die vertrouwde thuisomgeving nodig te hebben. Al is die twijfel eigenlijk voor niets nodig. Laat dat dan het leerpuntje zijn richting de toekomst."

Bij Tessa Wullaert zit die gezonde portie zelfvertrouwen in haar genen. Imke Courtois

Eddy Demarez: "Wie op dat vlak wel een pluim verdient, is Tessa Wullaert."



Imke Courtois: "Zij heeft natuurlijk enorm veel kwaliteiten. Dat zelfvertrouwen zit ook in haar persoonlijkheid. Niet elke speelster heeft dat van nature in zich. Dan is het zoeken naar een manier om de rest mee op de kar te krijgen, voorlopig dus een enigma bij deze groep Flames."

Tessa Wullaert: de hoeksteen van deze generatie Flames