Nieuwe beelden uit Spaanse bus: speelsters maken vergelijking met kus van Casillas en Carbonero uit 2010

Rubiales kuste tijdens de prijsuitreiking op het veld speelster Jennifer Hermoso op de mond. De impact werd pas een dag later helemaal duidelijk: de verontwaardiging was en is nog altijd groot.



Op de beelden is te zien hoe Hermoso, de speelster die door bondsvoorzitter Rubiales op de mond gekust werd, een foto toont van het incident die de vergelijking maakt met de kus die Iker Casillas gaf aan journaliste Sara Carbonero, nadat de Spaanse mannen wereldkampioen geworden waren in 2010.



Casillas en de journaliste waren toen wel een koppel. Rubiales en Hermoso voor zover we weten niet.



Op de bus lijkt de sfeer opperbest, opvallend genoeg in aanwezigheid van de nu gecontesteerde bondspreses.



De dag na de finale is er overal verontwaardiging en ophef en keren de speelsters zich volledig tegen Rubiales. Ze weigeren nu nog te spelen zolang hij voorzitter is van de voetbalbond.



Rubiales is al voor 90 dagen geschorst door de wereldvoetbalbond FIFA en het Spaanse parket startte een onderzoek naar seksuele agressie. Maar Rubiales weigert zelf nog altijd om af te treden als voorzitter.