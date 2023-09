Domenico Tedesco looft debutant Siquet en sust gepasseerde Cuypers: "Hij verdient een selectie"

Lukaku incontournable, Lavia "niet fit genoeg"

Is Romelu Lukaku erbij of niet? De nationale topschutter was door zijn transfersoap een van de twijfelgevallen in aanloop naar de selectie van Domenico Tedesco voor de interlands tegen Azerbeidzjan (9/9) en Estland (12/9).



Maar al snel mochten alle twijfels de vuilbak in. "Zijn selectie is nooit een issue geweest", sprak Tedesco vrijdag over de kersverse spits van AS Roma.



"Lukaku en ik hebben bijna elke dag contact gehad. Ik was op de hoogte van zijn transfer. In de voorbije wedstrijden met België zagen we hoe belangrijk hij voor ons is. Niet alleen als speler op het veld, maar ook in de kleedkamer."



Lukaku was verre van de enige Duivel die deze zomer een transfer maakte. Jonkies Loïs Openda, Jérémy Doku en Roméo Lavia maakten elk een miljoenenoverstap naar een topclub. "Het belangrijkste is dat die jongens minuten maken", benadrukte Tedesco.



Chelsea-aanwinst Lavia haalde de selectie in juni, maar is er nu niet bij. "We hebben goed contact met Chelsea. We zijn overeengekomen dat het beter was om Lavia niet te selecteren, omdat hij niet fit genoeg is."