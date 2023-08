"Red Lions zijn nog altijd wereldtop, maar mogen geen moment van gemakzucht tonen"

Zondag is de wedstrijd om het brons tegen Duitsland.

"Heel veel zin in de wedstrijd zullen de Red Lions misschien niet hebben, maar ze zullen wel professioneel genoeg zijn om nog alles te geven voor brons", denkt Eddy Demarez.



"Het is wel goed dat ze in de troostfinale tegen Duitsland spelen. Ik schat Duitsland hoger in dan Engeland (dat de finale speelt tegen Nederland, na shootouts tegen Duitsland in de halve finales)."

"Als tegen Duitsland brons winnen, gaan de Red Lions volgens mij toch nog met een beter gevoel naar huis dan na hun halve finale."