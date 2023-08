"De Red Lions moeten nu kleur bekennen: zijn ze hun status van topfavoriet nog altijd waard?"

Spanje was gewoon niet goed genoeg, ook al speelden de Belgen niet op hun hoogste niveau, en Oostenrijk was helemaal geen waardemeter.

Eigenlijk kun je nog niet veel zeggen over het toernooi van de Red Lions tot nu toe. Het moet allemaal nog beginnen voor hen. Tegen Engeland werden ze wel uitgedaagd, doordat ze een achterstand moesten goedmaken, maar al bij al is dat heel snel en makkelijk gebeurd.

De Belgische wapens: "Er zit muziek in"

Tijdens dit EK werden ook enkele jongeren in de groep geïntegreerd. Onana en Ghislain hebben zich zeker getoond. Van Dessel heeft intrinsiek het meeste talent, maar hij toonde tot nu misschien iets te weinig lef, iets wat hij wel deed in de Pro League.

Voor de rest loopt de strafcorner van de Belgen op dit toernooi goed. Niet alleen bij Alexander Hendrickx, maar ook bij Loïck Luypaert. Het bewijst dat we Tom Boon niet missen.



Verdedigend is geen enkel ander land zo sterk als de Belgen en dat geldt eigenlijk ook voor het middenveld.



Kina moet zijn goeie vorm nog vinden, maar anders is hij een van de beste spelers ter wereld. Stockbroekx is weer helemaal terug en is eigenlijk beter dan ooit. En dan zouden we nog Van Aubel vergeten, technisch misschien wel de beste speler ter wereld. Ook hij steekt in bloedvorm.

Kortom: er zit muziek in deze ploeg. Ik kan me dan ook niet voorstellen dat ze niet op de afspraak zouden zijn in de halve finales.