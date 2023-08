Weggevers breken Red Lions zuur op: Nederland houdt België uit EK-finale

Met België en Nederland mochten de twee beste hockeyteams ter wereld kampen om een plek in de EK-finale. Nederland had in 2017 de Belgen nog de weg versperd naar EK-goud en in 2021 was Oranje te sterk in de halve finale. De Belgen aasden nu op revanche.



Na amper één minuut konden de Lions al een eerste tik uitdelen aan hun Nederlandse nemesis. Een knappe aanval ging via Charlier naar Denayer, die de bal netjes in doel devieerde.



Oranje kon meteen na de Belgische treffer dreigen via Telgenkamp, maar had daarmee ook zijn enige echte kans van de eerste helft gehad. Een jeugdig Nederland zocht, maar vond geen gaten in de Belgische organisatie.



De Lions controleerden en waren zelf ook de gevaarlijkste ploeg. Tot drie keer toe mocht Hendrickx zijn kanon laden voor een strafcorner, maar telkens lag er een Nederlandse stick in de weg.