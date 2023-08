Red Lions balen als een stekker na gemiste EK-finale: "Zulke cadeaus mogen we niet weggeven"

De halve finale van het EK hockey is op een stevige teleurstelling uitgedraaid voor de Red Lions. De Belgen hadden lange tijd de bovenhand tegen hun eeuwige rivaal Nederland, maar gaven de partij zelf nog uit handen met vermijdbare tegendoelpunten. "Normaal zijn we zorgvuldiger."

Denayer: "Niet het gevoel dat je van een betere ploeg verloren hebt"

De Belgen begonnen uitstekend tegen Nederland, met na een dikke minuut al de 1-0 via Felix Denayer. De Lions controleerden voor rust de partij, maar gaven het na de pauze nog helemaal uit handen. "Wij wilden domineren aan de bal. We stonden op zich op goed en hebben kansen gecreëerd. We hadden ook enkele strafcorners. Maar de details hebben het verschil gemaakt", reageert doelpuntenmaker Denayer. "Het zure is dat je niet het gevoel hebt dat je van een betere ploeg verloren hebt. En dat is wel jammer. We hadden het gewoon in handen. Om het dan nog weg te geven ..."

"Wij waren hier om bepaalde fundamenten te leggen voor het olympische jaar. We hebben ook gewoon goed hockey laten zien. Maar op het einde van de rit tellen de medailles, en wij gingen hier voor goud."

Met een Europese titel waren de Belgen ook zeker geweest van een olympisch ticket. Door de nederlaag zijn de Lions nu gedoemd tot een olympisch kwalificatietoernooi in Pakistan of Spanje.

"We wilden dat olympisch ticket al veroveren. Dan hadden we zelf de controle over volgend jaar. Maar dat is nu niet het geval."

Arthur Van Doren: "Deze nederlaag was niet nodig"

Ook Arthur Van Doren kon zijn ontgoocheling moeilijk verstoppen. "Dit is ontzettend hard balen. Deze nederlaag was niet nodig. Maar dat is topsport: als je de bovenhand hebt, moet je er nog steeds in slagen om de wedstrijd naar je toe te trekken." Weggevers van Wegnez en Hendrickx deden de Belgen de das om. "Cadeaus zou ik het niet noemen, maar normaal zijn we wel zorgvuldiger. Maar ook dat hoort erbij. Het is niet omdat het resultaat tegenvalt, dat daarmee alles slecht was. We zijn oud en wijs genoeg om dit te kaderen."

De Belgen, die dit toernooi enkele nieuwe jongelingen inpasten, toonden wel dat ze er - tegenstrijdig met enkele kritische stemmen - nog steeds staan. Dat ontlokte bij Van Doren een prikje. "Het was op een gegeven moment een beetje een hype om ons wat naar beneden te praten en te schrijven en altijd maar op onze leeftijd te wijzen. Intern is dat nooit echt een issue geweest. Wij kijken met ons team nog steeds voorwaarts."

Florent Van Aubel: "Moeilijk onder woorden te brengen"

"We hebben de hele wedstrijd grip op de partij, maar het zijn kleine details die het verschil maken", sakkerde Florent Van Aubel na afloop. "Kleine individuele foutjes, dat is spijtig. Dat het derde kwart het kwart van de cadeaus was? Inderdaad. Het is moeilijk om onder woorden te brengen."

"Als je aan de top wil blijven, moeten de kleine details beter. Zulke cadeaus mag je niet weggeven aan zo'n tegenstander. Dit was een do-or-die-wedstrijd, die we in het verleden altijd naar ons konden toetrekken. Nu valt het kwartje naar de andere kant."

"Of ik nog zin heb in die match om brons? Op dit moment niet nee, maar we zijn topsporters en zullen ook daar alles geven."