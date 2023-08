De Red Lions willen opnieuw brullen op het EK hockey: "België heeft nog altijd die topstatus"

"Als je ergens wil testen of jonge jongens klaar zijn voor het grote werk moet dat op het EK. Het is geen ramp als je de Europese titel niet haalt", kadert Eddy Demarez deze keuzes.

Opmerkelijk, want Cosyns en Boon zijn de twee meest scorende Belgen in de competitie vorig seizoen.

Een Europees kampioenschap is dan inderdaad een ideale test. De Lions spelen normaal gezien 5 wedstrijden in 8 of 9 dagen, bij een WK of op de Spelen ligt dat aantal hoger.

"Voor de youngsters is het zaak om te bewijzen dat ze het ritme van een toernooi aankunnen. Het is vooral een mentale test. Conditioneel, tactisch en technisch zijn ze goed genoeg", vindt Demarez.

"Die jongens toonden zich daar al sterk, maar dat zijn slechts veredelde oefenwedstrijden. Dat is vergelijkbaar met de Nations League in het voetbal."

Toernooi begint pas echt in de halve finales

De groepsfase zou voor de Red Lions geen probleem mogen zijn. Ze komen uit tegen Engeland, Spanje en Oostenrijk.

"Engeland is lang subtop geweest, maar is nu heel goed bezig. Het is de laatste tijd een avontuurlijker team dan we van Engeland gewend zijn en ze hebben veel kwaliteit", is Demarez lovend.

"Als de Lions op niveau zijn, moeten ze wel sterker zijn dan de Engelsen. Hetzelfde geldt voor Spanje. Oostenrijk - met alle respect - is erbij om het doelsaldo op te krikken."