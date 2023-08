Mogelijke Sloveense stunt en lichte blessure Herbots baren Tigers zorgen: "Kan ons zuur opbreken"

De Yellow Tigers hebben gisteren hun beste wedstrijd tot dusver gespeeld op het EK, maar houden er niets aan over. Bondscoach Vansnick was erg tevreden over het spel van zijn ploeg. Toch zijn de Belgen niet vrij van zorgen na 0 op 6. Bij een stunt van Slovenië wordt de 1/8e finales halen plots moeilijk. En dan is er nog een lichte blessure bij Britt Herbots.

"3-0 klinkt hard, maar dat was het niet", opent Britt Herbots haar analyse van de wedstrijd tegen Polen. "Dit was onze beste wedstrijd van ons EK tot dusver", gaat haar bondscoach nog een stap verder. "We hebben ons niveau stevig opgekrikt", gaat Kris Vansnick voort. "Zeker aanvallend waren we de evenknie. Alles wat we vanochtend besproken hebben met de groep, hebben we netjes uitgevoerd." Iets wat moest volgens Herbots. "Anders krijg je kletsen tegen Polen. We kunnen alleen maar positief zijn, zeker na de match tegen Oekraïne." "We hadden toen beter zoals tegen Polen gespeeld, maar dat kies je niet, natuurlijk."

Opletten met buikspier en Slovenië

Polen maakte het verschil dankzij lengte en kracht. Toch heeft de Yellow Tiger "zich geamuseerd" tegen het sterke blok. "Ik speel heel erg graag tegen dit soort ploegen", lacht Herbots. "Het is een soort volleybal dat ik meer gewend ben in de Italiaanse competitie. De ploegen daagden elkaar wat uit, met hier en daar een bitch face, dat is heel leuk." Al kampt de hoekaanvalster ook al enkele dagen met pijn in haar buikspieren. "Vandaag deed ik mijn best om het te verbergen, maar ik had toch een trekkerig gevoel."

Dat we tegen Polen niets rapen kan ons wel eens zuur opbreken. Kris Vansnick

Betekent het dat we Herbots niet in de basis staat tegen Servië donderdag? "We zullen de komende dagen zien of ik al dan niet rust neem", deelt ze. "Ik heb alles over voor mijn land, maar heb ook nog een clubseizoen voor de deur staan. En misschien moet ik mezelf ook wat opsparen voor de 1/8e finale." Iets waar de bondscoach nog steeds niet zo zeker van is. "Dat we tegen Polen niets rapen kan ons wel eens zuur opbreken", zegt Vansnick. "Momenteel staan we nog vierde, maar het wordt afwachten wat vandaag gebeurt." Als Slovenië wint van Oekraïne, moet België alsnog iets gaan rapen tegen wereldkampioen Servië.