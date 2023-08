Welke gevolgen heeft de onverwachte dreun voor het EK van de Tigers? "Moeten op zoek naar oplossing"

Op de kamer van Kris Vansnick heeft de hele nacht een lampje gebrand. De bondscoach van de Yellow Tigers ging aan de hand van beeldmateriaal op zoek naar de juiste woorden om het spel van zijn groep te verbeteren. Een noodzaak na de partij tegen Oekraïne, willen de Belgische vrouwen er nog een onvergetelijk EK van maken. "Al hoeven we niet meteen te overdrijven", deelt hij. "We zijn niet uitgeschakeld op het EK. We hebben wel een sleutel laten liggen om in de 1/8e finales de deur te openen naar een tegenstander die ons beter ligt." "Maar ach, eigenlijk doet die er nog niet toe. Eerst moet onze kwaliteit op het veld beter."

Misschien misten we tot nu wat durf in aanval. Kris Vansnick

Een gebrek aan kwaliteit. Iets wat de speelsters ook aangaven na de wedstrijd. Wat moet beter in de komende wedstrijden? "We moeten klinischer zijn in de rally", weet Vansnick. "Een free ball mag niet zomaar op twee meter van het net gebracht worden. Dat maakt een gigantisch verschil in aanvallend succes en we missen al power tegenover de toplanden." "Misschien misten we tot nu ook wat durf in aanval. Soms ligt de oplossing in harder slaan en de handen van de tegenstander in het blok zoeken. Lukt dat niet, moet je strategisch proberen te tippen." Maar ook die laatste strategie pakte niet goed uit in het sleutelduel tegen Oekraïne.

Kris Vansnick was niet altijd tevreden met wat hij zag tegen Oekraïne.

Vertrouwen in veerkracht

Met Polen vanavond en Servië donderdag staan er twee zware klanten voor de deur. Punten pakken tegen de Europese grootmachten zou een absolute stunt betekenen. Dus leggen de Yellow Tigers zich best neer bij een vierde plaats in groep A en een loodzware loting tegen Turkije in de knock-outfase? "Nee, we moeten op zoek naar een oplossing", wuift de bondscoach nog niet met de witte vlag. Vansnick is ook overtuigd dat hij die zal vinden samen met zijn speelsters en staf, die nooit verbloemen waar het op staat. "We gaan de kopjes bij elkaar steken en met frisse moed die partij tegen Polen aanvatten. Een vertrouwen onder nul is niet aan de orde, veerkracht is net wat deze groep uitstraalt. Dat zag je ook in het slot van de derde set."

Ik denk oprecht dat we onszelf nog kunnen overstijgen. Kris Vansnick