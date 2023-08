Yellow Tigers zoeken naar oorzaken van zware opdoffer: "Missen kwaliteit om het af te maken"

"Dit komt heel hard aan", klinkt het in koor bij Britt Herbots en naamgenoot Rampelberg.

"Het is jammer, want we wilden, konden en moesten deze wedstrijd winnen. Vooral de manier waarop is jammer", vindt Herbots. "Oekraïne speelde mooi volleybal, maar we lieten ze ook vanuit hun comfortzone scoren."

"Het was te vaak te makkelijk weggegeven", klinkt een hard verdict. "We toonden wel dat we wilden vechten, maar het moet gewoon beter", treedt de libero van de Yellow Tigers haar bij.

"Bij ons mist dan net de kwaliteit om het af te maken", is Herbots het eens.