Eerste puntenverlies voor Yellow Tigers op EK: uitgekookt Oekraïne gunt Belgen geen enkele set

Geen hattrick voor de Yellow Tigers op het EK in eigen land. In hun derde groepswedstrijd botsten de Belgische volleybalvrouwen op een verdedigend sterk en uitgekookt blok van Oekraïne. In een volle Topsporthal in Gent knokten onze landgenoten wel, maar Britt Herbots en co konden geen enkele set thuishouden. Het wordt dan toch nog knokken voor goede uitgangspositie in 1/8e finales.