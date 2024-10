Red Flames missen geblesseerde Tine De Caigny in EK-barrageduels tegen Griekenland

De Red Flames spelen op 25 oktober in Heraklion (Kreta) en nemen het 4 dagen later (29 oktober) aan Den Dreef in Leuven thuis op tegen Griekenland, in de barrages voor het EK 2025.

Bij winst tegen Griekenland stoten de door naar de beslissende play-offronde tegen Turkije of Oekraïne. Bij verlies moet België een kruis maken over het EK van volgende zomer in Zwitserland.

Voor de dubbele confrontatie met de Grieken heeft bondscoach Ives Serneels dinsdag een selectie bekendgemaakt van 23 speelsters. De belangrijkste afwezige is Tine De Caigny. De spits van Anderlecht, die in juli nog werd gevierd voor haar 100e cap, is er niet bij door een enkelblessure.

Ook verdediger Davina Philtjens (Sassuolo) en middenvelder Féli Delacauw (Hoffenheim) ontbreken.