Na duw en middelvinger kunnen ze elkaars bloed drinken: O'Sullivan krijgt met Carter "vreselijke" WK-loting

Wat wordt het deze keer? Kemphanen Ronnie O'Sullivan en Ali Carter spelen dinsdag, als O'Sullivan zijn deelname bevestigt, in de eerste ronde van het WK snooker tegen elkaar. De twee Engelsen delen een woelige geschiedenis. Een schouderduw en een scheldpartij hebben hun relatie verzuurd. "Hij kan mijn middenvinger krijgen en erop gaan zitten", zei O'Sullivan toen.

Ronnie O'Sullivan tegen Ali Carter: een duel om naar uit te kijken. Als het doorgaat, want O'Sullivan moet zijn deelname nog steeds officieel bevestigen. O'Sullivan klopte Carter in de WK-finales van 2008 en 2012. Het duel van dinsdag kan niet alleen goed snooker opleveren, het kan er ook naast de tafel stevig aan toe gaan. De twee heren delen een incidentrijke geschiedenis. In 2018 maakten ze zich breed en raakten hun schouders elkaar. Zes jaar later kwamen er een middelvinger en enkele rake scheldwoorden aan te pas. Een overzicht.

Schouderduw en ongemeende excuses

Het was een opvallend beeld. Ali Carter stond 10-8 voor in de tweede ronde van het wereldkampioenschap snooker van 2018. O’Sullivan wandelde na zijn beurt terug naar zijn stoel, maar kwam onderweg de schouder van Carter tegen. Ongezien in een anders zeer serene sport. Op de persconferentie na afloop zei Carter het volgende: "Het is niet dat hij mij een kopstoot heeft gegeven. Dat zijn dingen die gebeuren als het spannend is, zoveel plek is er niet. We raakten elkaars schouder en lachten ermee. Ik heb veel respect voor Ronnie."

Het is niet dat hij mij een kopstoot heeft gegeven. Dat zijn dingen die gebeuren. Ali Carter

O'Sullivan reageerde hetzelfde: "Voor mij is het al vergeten. Ik moet me nergens voor verontschuldigen. Ik heb hem succes gewenst voor de rest van zijn toernooi. We zijn met elkaar opgegroeid en hebben vaak tegen elkaar geoefend. Hij is een sterke speler."

Volgens Carter heeft O'Sullivan zich in 2019 aan het ontbijt van een hotel geëxcuseerd. Al is daar volgens die laatste niks van aan. "Ik heb mijn excuses helemaal niet aangeboden. Ik wil dit gewoon achter ons laten", reageerde hij.

Bekvechten in 2024

De vete tussen beide spelers bereikte in 2024 zijn kookpunt. "Hij kan mijn middelvinger krijgen en erop gaan zitten", deed O'Sullivan toen de potten overkoken. Volgens Carter was de aanleiding een onsmakelijk incident. "Overal op de vloer laat hij snot achter. Het is gewoon smerig, maar niemand zegt er iets van. Dat is degoutant gedrag. Het kan niet dat zoiets toegelaten wordt."