Thuispubliek trok Tigers over de streep tegen "verdedigende zottinnen" van Slovenië: "Dit was magisch"

"Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. De steun van het publiek was echt ongezien", geniet Celine Van Gestel nog na.

De kapitein – goed voor de beslissende ace op matchbal – is niet de enige Yellow Tiger die onder de indruk was van de steun die de Belgen kregen in Gent.

"Het is altijd wat afwachten hoe je reageert op een vol huis, maar voor ons was het echt de 7e man", lacht Silke Van Avermaet. "Dit is magisch. Iedereen België horen schreeuwen ... Nog nooit meegemaakt."

Al vergeten de Tigers niet dat ze ook zelf geknokt hebben voor elke bal. Dat tot 32-34 (!) in een razend spannend slot.

Dus vat bondscoach Kris Vansnick samen: "Deze ploeg vecht met hart en ziel, het publiek trok ons over de streep."