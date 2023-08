Belgische volleybalvrouwen blijven foutloos op EK in eigen land na felbevochten partij tegen Slovenië

Twee op twee voor de Yellow Tigers op hun EK in eigen land. In een bloedhete Topsporthal in Gent moesten de Belgische volleybalvrouwen hun shirt natmaken tegen een Slovenië op niveau. Toch trokken ze de zege met veel vechtlust over de streep. Onze landgenoten leken lang opnieuw op weg naar een 3-0-zege, maar in de laatste twee sets spartelden de Slovenen nog fel terug (3-1).