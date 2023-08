"Tigers mogen nu echt geloven in eigen kracht": welke lessen leerden Belgen voor cruciale groepsmatchen?

"Het was knap om te zien dat de Tigers ook dan als een team bleven samenwerken."

"De Slovenen brachten België echt in de problemen door tactische wijzigingen", weet Sporza-commentator en trainster van Oudegem Fien Callens.

Tegen Hongarije en Slovenië moesten de Yellow Tigers winnen, wilden ze aanspraak maken op de 1/8e finales in eigen land. Dat lukte, al werd in de tweede groepsmatch de mentaliteit van de Belgen op de proef gesteld.

De Yellow Tigers knokten zich in vier sets naar winst tegen Slovenië.

Les in geloof

"En ook aanvallend kwam er meer variatie in het spel." Tegen Hongarije was die niet noodzakelijk. "Maar voor de rest van het toernooi kan die het elke tegenstander moeilijk maken."

"De wedstrijd zal de ploeg net een vertrouwensboost gegeven hebben", is Callens overtuigd. "Slovenië verdedigde bij momenten sterker dan de Belgen, maar al snel pikten ze die draad weer op."

Na Slovenië mogen de Tigers echt wel geloven in hun eigen kracht.

In de 1/8e finales worden de Belgen gelinkt met een team uit groep C, waar topfavoriet Turkije voorlopig de scepter zwaait. Als de Tigers die klepper willen ontlopen, moet het tegen de komende tegenstanders wat rapen.

"De groep beseft wel dat het beter kan én moet tegen Oekraïne en Polen", zegt Callens. "Maar na Slovenië mogen ze echt wel geloven in hun eigen kracht en het tactische plannetje van de bondscoach."

"Oekraïne is een fysieke, geoliede machine. Ondertussen leerden de Tigers dat ze ook met hun intelligentie – en niet enkel op kracht – wedstrijden kunnen winnen."

Daarenboven gelooft de trainster – die de jonge Tigers in het verleden onder haar hoede had – in de kracht van het publiek. "Dat kan de ploeg écht naar een hoger niveau tillen."

"De komende wedstrijden zijn dan ook van goudwaarde voor de Yellow Tigers, omdat ze voor een soort bevrijding kunnen zorgen. Als ze stappen zetten naar een hoger niveau, hebben ze tegen de toppers niets te verliezen."