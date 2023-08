"Ik hoop dat hij slecht slaapt": hoe Portugese ref het lot van de Tigers bezegelde met cruciale bal

Tot de Portugese scheidsrechter daar anders over beslist.

De Yellow Tigers staan twee sets in het krijt tegen topland Polen, maar halfweg de derde set lijkt een kantelpunt in de maak.

"Cruciale bal" zindert na

Waarom Lopes Pinto weigerde? "Hij zei dat er boven bij de videoref het op hoge resolutie beter was te zien", vervolgt Van Gestel. "Frustrerend, maar we moesten ons erbij neerleggen."

"Voor ons was het duidelijk touch, dat heeft iedereen gezien in de zaal", doet ze haar verhaal. "Ik vroeg om het beeld opnieuw te zien, maar dat mocht niet."

"Dit soort punten wegen op een toernooi", springt ook Britt Herbots in de dans.

"Als wij dat zien op een groot scherm, kan het niet dat iemand op een klein scherm dat niet ziet", vervolgt ze. "Ik ben na de wedstrijd naar de scheidsrechter gegaan en gezegd: "Ik hoop dat je het vanavond herbekijkt en heel slecht slaapt." Ja, sorry, maar het is zo een cruciale bal ..."

Van Gestel kon haar ongeloof niet verbergen en kreeg ook nog eens een gele kaart. "Dit is ook de eerste keer dat ik zoiets meemaak."

Ook de ploeg droeg er de gevolgen van: "Het heeft ons wel een beetje gebroken, denk ik. Net op het moment dat we afstand konden nemen in het midden van de set, wat toch erg belangrijk is."

"De kunst is om het los te laten, maar dat is heel moeilijk. Het is een les voor de toekomst", besluit de kapitein van de Tigers, die zich toch bekocht voelen.