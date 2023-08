Mogelijke ruildeal van Romelu Lukaku naar Juventus houdt Italië in de ban: hoe zit het nu?

"Het is ondertussen een heel grote soap geworden", klinkt het bij volgers in Engeland, Italië en België.



De Italiaanse media smullen ervan en staan vol van de berichten over de toekomst van Romelu Lukaku. Gisteren gingen de eerste 8 artikels op de website van de Gazzetta dello Sport over de spits.



Aan Willem Haak, de Nederlandse voetbaljournalist met een podcast over de Serie A, de vraag waarom de zaak zo hot en gevoelig ligt. "Lukaku maakte Inter 3 jaar geleden kampioen. Hij was toen fantastisch."



Inter verkocht hem weer aan Chelsea voor 115 miljoen euro, dat hem vorig seizoen op zijn beurt weer verhuurde aan Inter. "Het zag er lang naar uit dat Inter hem weer zou terugkopen, maar ze kwamen erachter dat Lukaku met Juventus had gesproken, de grote aartsrivaal."



En dat was een brug te ver voor Inter. "Zaakwaarnemers zijn altijd bezig in het voetbal om het beste voor hun speler eruit te halen. Lukaku is - nu was eigenlijk - een idool voor de Inter-fans." "Als je dan mensen met de aartsrivaal laat praten, doet dat veel. Inter wilde geen groot bedrag van 30 à 40 miljoen investeren in iemand die misschien niet meer te vertrouwen is.”

Problematische relatie met fans

Juventus en Inter zijn rivalen. Waarom wil Juventus Lukaku zo graag? "Omdat Lukaku in Italië zijn kunnen heeft laten zien", stelt Haak.



"Toen hij Inter kampioen maakte, was hij fantastisch. Bij Juventus denkt men dat ze die Lukaku weer kunnen terugkrijgen."



"Die Lukaku is de afgelopen 2 jaar niet zichtbaar geweest. Hij was niet goed in vorm, ook met België op het WK bleek dat hij niet op zijn allerbest was. Juve denkt dat Lukaku het in Italië weer goed kan gaan doen.”



De Italiaanse recordkampioen uit Turijn wil Lukaku betrekken in een ruil met zijn spits Dusan Vlahovic. Maar dan moet Chelsea naar verluidt wel nog een extra som van 40 miljoen euro op tafel leggen - een bedrag waar de komende dagen verder over onderhandeld zal worden.



Juve denkt dat Lukaku het in Italië weer goed kan doen. Willem Haak

Maar wil Lukaku eigenlijk wel naar Juventus? Zijn relatie met de fans lijkt meer dan problematisch. Een paar maanden geleden werd de Belgische spits door een deel van de aanhang racistisch bejegend.



Zelf zei Lukaku ooit dat hij nooit voor Juve zou voetballen. En afgelopen weekend vertelde hij aan enkele fans in België dat de deal wellicht niet zal doorgaan. Hij vertelde hen ook dat hij nooit “Forza Juve” zal roepen.



Juve-supporters betoogden onlangs nog tegen zijn komst. Hoe moet dat straks met de fans als hij toch naar Turijn verhuist? Haak klinkt pragmatisch: "Dat zullen we de komende weken zien. Uiteindelijk spelen de meeste voetballers voor het geld. Ik denk dat Lukaku heel graag wil laten zien in Italië dat hij het nog kan."



"En dan maakt het hem misschien niet eens uit dat hij voor een club komt te spelen waar hij door de fans niet zo geliefd is.”

Gepamperd worden

De saga met Lukaku en Chelsea/Inter/Juve was ook een topic in De Tribune eerder deze week. "Chelsea was zijn lievelingsploeg, toen hij bij Anderlecht furore maakte", wist analist Wim De Coninck.



"Hij is ernaartoe gegaan, maar dat is geen succes geworden. De uitleenbeurten die volgden waren goed. Manchester United viel wel wat tegen."



"Met trainers die een harde aanpak hebben, heeft hij het wat moeilijk. Daarom dat hij onder Conte, die hem zo graag bij Inter wou, zo goed gefunctioneerd heeft: alles in functie van hem, niet veel concurrentie, een beetje gepamperd worden.”



“Martinez deed dat ook bij de nationale ploeg, waardoor hij geweldige stats heeft bij België. Hij speelt daar natuurlijk ook altijd in een heel goeie ploeg.”

Hij is nog eens teruggegaan naar Chelsea. Dat zal hem achteraf toch wel spijten. Het was een verkeerde keuze. Wim De Coninck