Na racistische spreekkoren en quotes uit verleden: onbegrip heerst na flirt van Lukaku met Juventus

De wals met de Oude Dame als bom onder de toekomst van Romelu Lukaku. De Rode Duivel leek definitief Chelsea te verlaten voor Inter, maar die transfer blies advocaat Sebastien Ledure eigenhandig op na een flirt met Juventus. Een bizarre keuze als je het (recente) verleden in rekening brengt, menen ze ook in Italië.

Waarom Juventus? De vraag die heel voetbalminnend Italië bezighoudt. De deal voor Romelu Lukaku was rond tussen Inter en Chelsea. Een goede zaak voor beide partijen, want de Engelse club wist dat Big Rom niet langer zijn criticasters in de Premier League voeding wil geven. Lukaku heeft laten weten dat hij niet op tournee trekt naar de VS met de Blues. Maar vanaf maandag zou hij wel in het trainingscentrum van het team vertoeven. Om ver weg te blijven van de transfersoap, die zijn eigen advocaat-makelaar aanzwengelde na een babbel in Turijn. Neen, in Milaan is het duo niet meer welkom. (lees voort onder de tweet)

Schokgolf door laars van Europa

"Juventus of AC Milan? Nooit van mijn leven. Juventus heeft me al een voorstel gedaan, maar ik werd boos op mijn agent toen hij erop inging. In Italië heb ik enkel oog voor Internazionale." De quote van Lukaku viert zijn tweede verjaardag, maar is nu een doorn in zijn oog. "Nooit, nooit, nooit, nooit, nooit." Misschien nét die ene nooit te weinig om zijn makelaar Sebastien Ledure te weerhouden om met de Oude Dame rond tafel te zitten. En dus einde deal. "Na de Champions League-finale waar Lukaku een bankzittersrol vervulde, is de relatie tussen beide partijen gebarsten", schrijft Italiaanse krant Gazzetta dello Sport. Nu is de breuk met de Nerazzurri compleet.

Misschien was Figo van Barça naar Real de laatste schok van die grootorde. Walter Zenga

Wat de keuze voor de flirt met Turijn nog vreemder maakt: het incident in de Coppa Italia dat nog niet verwerkt is. Begin april scoorde Lukaku de late gelijkmaker. Het gevolg: oerwoudgeluiden vanwege supporters van Juventus na een vermeende "te provocerende viering" en rood voor de targetspits. De racisme-rel had de hele voetbalwereld in zijn greep. Nummer 90 van Inter in het oog van de storm, eentje die hij volgens enkele Juve-spelers zelf voedde. En dus valt Walter Zenga, voormalige doelman van Inter, van zijn stoel door het nieuws. Hij neemt het woord verraad niet in de mond, maar drukt het anders uit. Met 63 levensjaren op de teller heeft hij alles gezien in het voetbal. Maar een "voetbalschok" als deze van Lukaku ... "Nee, zoiets herinner ik me niet. Misschien was Figo van Barça naar Real de laatste van die grootorde", getuigt hij in de roze krant.