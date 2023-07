Heeft Lukaku zichzelf buitenspel gezet bij Inter? Deal "afgesprongen" na manoeuvre met Juventus

Het welles-nietesspelletje tussen Romelu Lukaku en Inter blijft maar duren. Of is er deze keer toch een definitieve njet? Zo meldden Italiaanse media dat de club niet langer met Lukaku over een contract zou willen onderhandelen. Dat de entourage van de Rode Duivel ook zijn opties bij rivaal Juventus aan het aftasten was, is in het verkeerde keelgat geschoten bij Inter.