Inter en Chelsea zijn aan voorbereiding begonnen: waar duikt vermiste Romelu Lukaku op?

We hebben al eens gevochten om hem terug te halen, en gaan we gewoon opnieuw doen.

De kersverse coach van The Blues, Mauricio Pochettino, vertelde vorige week nochtans dat hij zijn aanvaller op het Cobham trainingscentrum verwachtte.

"Hij komt op 12-13 juli terug om zich bij het team te voegen en aan het voorseizoen te beginnen", klonk het toen.



"Alle spelers die aankomen, mogen eerst even naar mijn kantoor komen om gedag te zeggen. Dat is wat ik ook verwacht van Lukaku, als hij nog steeds een Chelsea-speler is, althans."

Maar het bleef oorverdovend stil in het bureau van Pocchentino.

Lukaku is op papier dan wel een speler van Chelsea, in zijn hoofd is hij alweer deel van Inter.