Het is stil rond Lukaku, die viraal gaat met uitspraak bij Belgische fans: "Juventus? Denk het niet"

En het doet meteen de vraag rijzen: waar ligt de toekomst van Lukaku dan wel?



Bij Inter heeft de spits alvast geen toekomst meer na zijn flirt met Juventus. "Het verhaal-Lukaku verdiende een beter einde", deed trainer Simone Inzaghi deze week definitief de deur dicht.

Ook voormalig spitsbroeder Lautaro Martinez was hard: "De hele saga rond Lukaku? De waarheid is dat ik teleurgesteld ben in hem. Ik probeerde hem te bellen in die chaotische dagen, maar hij heeft nooit geantwoord."