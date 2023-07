Juventus-fans protesteren tegen mogelijke komst Romelu Lukaku: "Wij willen Lukaku hier niet"

Dat de relatie tussen Romelu Lukaku en de fans van Juventus niet optimaal is was al lang geen geheim meer. De Belgische topschutter aller tijden kwam dit jaar nog in conflict te liggen met de Turijnse aanhang na een racisme-incident.



De fans van Juventus kwamen vanochtend dan ook nog eens duidelijk maken wat ze denken van de mogelijke komst van de voormalige spits van grote rivaal Inter. "Noi Lukaku non lo vogliamo" zongen de tifosi, wat vertaald kan worden als "Wij willen Lukaku hier niet". Duidelijker kan niet.

Lukaku, die momenteel nog eigendom is van Chelsea, staat bekend als een persoon die het best presteert in een omgeving waarin hij omarmd wordt. Afwachten dus wat de gevolgen zijn van deze weinig verhullende boodschap.